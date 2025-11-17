Ravenna. Abusa della nipotina di 11 anni, pena ridotta per lo zio

Un ricordo indelebile, terribile, inconfessabile. Un abuso sessuale subito da piccola quando aveva 11 anni appena. L’aveva violentata uno di casa: lo zio. Per questo si era tenuta tutto dentro, nel timore che quanto accaduto avrebbe potuto sfasciare quelle certezze e quegli affetti che a quell’età risiedono ancora tra le persone più care della famiglia. Poi però era crollata. La sua confidenza aveva portato alla condanna a 9 anni del parente, all’epoca 22enne. Ora la Corte d’appello di Bologna ha riformato la sentenza, rideterminando la pena a 5 anni e 6 mesi di reclusione, escludendo l’aumento determinato dall’aggravante riconosciuta in primo grado.