Ravenna, abbatte la sbarra dell’ospedale: 19enne arrestato e poi rimesso in libertà

Nella giornata di ieri i Carabinieri di Ravenna hanno arrestato un 19enne di origini straniere, senza fissa dimora, per danneggiamento aggravato. I fatti sono accaduti durante la notte, quando una telefonata pervenuta al 112, da parte di una guardia giurata in servizio presso l’Ospedale Civile “Santa Maria delle Croci” di Ravenna, segnalava che una persona uscendo dalla struttura si dirigeva verso la sbarra, regolarmente abbassata e con violenza la scardinava fino ad abbatterla.

Il giovane, che già nella nottata precedente si era reso protagonista di altri danneggiamenti ai danni di alcuni locali del centro, per i quali era stato denunciato dalla Questura di Ravenna, veniva accompagnato in caserma e successivamente arrestato. Nel pomeriggio di ieri è comparso davanti al giudice di Ravenna il quale ha convalidato il suo arresto e lo ha rimesso in libertà.