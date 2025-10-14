Ravenna, a Valerio Molinari ed Ecogest il titolo di “Champions Sustainability”: in gennaio la premiazione a Washington

Prestigioso riconoscimento internazionale per Valerio Molinari, azionista di maggioranza del gruppo ravennate Ecogest SpA e CEO di Ecogest USA Corp., insignito del titolo di “Champion Sustainability” durante la quarta edizione di Italian Design Week, evento promosso da IMARK e organizzato da Roberta Marcenaro, tenutosi a Washington D.C.

Il premio celebra le figure che hanno saputo coniugare innovazione, impatto sociale e sostenibilità industriale, rendendo il design e la cultura d’impresa strumenti di competitività globale.

Molinari è stato premiato per il suo impegno nel promuovere modelli di sostenibilità applicata ai processi industriali, in particolare nel campo della manutenzione del verde lungo le infrastrutture di trasporto, dove Ecogest ha saputo trasformare un’attività tradizionale in un settore tecnologicamente evoluto e orientato all’economia circolare. “Questo riconoscimento non è solo un premio conferito all’azienda che ho fondato, alla mia famiglia che è parte attiva nella conduzione dell’azienda, o a tutti i miei collaboratori; è soprattutto il riconoscimento della straordinaria capacità e del potenziale che le piccole e medie imprese italiane riescono a esprimere quando sono chiamate a esportare il proprio know-how e il Made in Italy nel resto del mondo – ha dichiarato Valerio Molinari - in questi oltre 50 anni sul mercato nazionale, e negli ultimi 10 su quello internazionale, abbiamo dimostrato come un’antica arte artigianale – e per certi versi contadina – quella della manutenzione del verde lungo le infrastrutture di trasporto, possa essere trasformata in un’attività industriale con il supporto delle più moderne tecnologie.”

La cerimonia ufficiale di consegna del riconoscimento si terrà nel corso della gala dinner di Italian Design Week, in programma a Washington D.C. il 16 gennaio 2026, alla presenza di rappresentanti del mondo istituzionale, economico e culturale, tra cui l’Ambasciatore d’Italia negli Stati Uniti Marco Peronaci, la Ministra del Turismo Daniela Santanchè e top manager di aziende come Leonardo, ITA Airways e Starhotels.

Il premio assegnato a Molinari sottolinea come il modello di impresa sviluppato da Ecogest — fondato su sostenibilità ambientale, innovazione tecnologica e visione internazionale — rappresenti un esempio concreto di evoluzione industriale del Made in Italy.

Fondata oltre cinquant’anni fa a Ravenna, Ecogest SpA è oggi leader in Italia e all’estero nel settore della manutenzione del verde lungo le infrastrutture di trasporto, con attività già realizzate in cinque Paesi europei e un piano di espansione in Nord America tramite la controllata canadese Ecogest North America, in collaborazione con la holding di famiglia Greenway Group.