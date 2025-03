Ravenna, a rilento il recupero della Fabbrica Vecchia. Distaccamento dei pompieri a Marinara

RAVENNA - Il progetto per il nuovo distaccamento dei Vigili del Fuoco alla Fabbrica Vecchia di Marina di Ravenna è a rischio. L’Autorità di Sistema Portuale ha avviato uno studio di fattibilità per valutare il trasferimento della sede dei pompieri nella club house di Marinara, mai completata. La Fabbrica Vecchia, nucleo storico di Marina di Ravenna, presenta criticità legate alla proprietà di alcune quote ancora private, il cui acquisto è necessario per procedere alla riqualificazione. Un perito è stato incaricato della valutazione, ma il processo potrebbe rallentare ulteriormente i lavori, già ostacolati dai vincoli imposti dalla Soprintendenza. L’Autorità Portuale segnala difficoltà nel rispettare il progetto concordato con i Vigili del Fuoco a causa delle restrizioni architettoniche e paesaggistiche, rendendo necessaria una nuova soluzione. L’ipotesi alternativa prevede l’utilizzo della club house di Marinara, con uno studio di fattibilità già affidato a un ingegnere. Resta da capire quale sarà il futuro della Fabbrica Vecchia se il trasferimento del distaccamento dovesse concretizzarsi.

