Ravenna, a pesca in gommone in zona vietata vicino a una piattaforma offshore: scatta la multa

In occasione di una giornaliera perlustrazione navale, l’equipaggio di una vedetta della Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Marina di Ravenna è intervenuto per impedire un’attività di pesca in zona non consentita, nei pressi di una piattaforma offshore a circa 8 miglia nautiche al largo. Visto l’avvicinarsi dell’unità giallo verde, un gommone ed i suoi occupanti, ad elevata velocità, si allontanavano dalla zona ma venivano prontamente fermati per gli accertamenti di rito. All’esito dei controlli, verificata la presenza a bordo di tre uomini, due dei quali ancora con la muta da immersione, il conducente dell’unità da diporto veniva verbalizzato e sanzionato amministrativamente. L’attenzione dei reparti aeronavali nell’ultimo periodo è ancora più alta anche in ragione della presenza di nuova infrastruttura di rilevanza nazionale come il rigassificatore della società Snam al largo di Marina di Ravenna.