Ravenna, a Palazzo Rasponi si raccontano i “libri viventi”

RAVENNA. Domani venerdì 29 novembre, dalle 17 alle 19, ci sarà a Ravenna (palazzo Rasponi) l’evento pubblico aperto a tutti “Biblioteca umana, prendi in prestito un libro vivente”, nell’ambito delle attività previste dal progetto “Europe Gane” del centro Europe Direct Romagna e co-finanziato dalla Regione Emilia-Romagna, realizzato in collaborazione con la cooperativa sociale Villaggio Globale. Le persone che parteciperanno, informa il Comune una nota, avranno l’opportunità di ascoltare persone comuni con storie particolari. Sono una decina i “libri viventi” che si racconteranno durante l’evento, dopo un percorso di formazione sempre a cura di Villaggio Globale. Biblioteca Umana, Prendi in prestito un libro vivente, “è un’occasione inedita di incontro e confronto, che si ispira al modello della Human Library, nata in Danimarca all’inizio degli anni 2000, con l’obiettivo di smontare il pregiudizio, incoraggiare l’inclusione, valorizzare la diversità”.