Ravenna, a Mirabilandia torna il centro estivo per i figli di dipendenti e collaboratori

Al via dal 15 giugno la seconda edizione di Mirabilandia Summer Camp, il centro estivo per i figli dei dipendenti e collaboratori di Mirabilandia e per i ragazzi del territorio. L’iniziativa – realizzata in collaborazione con l’Associazione Tralenuvole – offrirà anche quest’anno l’opportunità di vivere un’estate fra laboratori scientifici, attività ludico-ricreative e le attrazioni di Mirabilandia e di Mirabeach.

Nato dall’impegno di Mirabilandia per il sostegno della genitorialità e del benessere familiare dei dipendenti e dei collaboratori, il Summer Camp è aperto anche alla partecipazione dei bambini e dei ragazzi del territorio che, da quest’anno, potranno usufruire anche di un servizio di accompagnamento con mezzi pubblici. Per favorire la partecipazione e ‘alleggerire’ i genitori dell’onere del trasporto, infatti, un tutor del Summer Camp accompagnerà i ragazzi - dai 6 anni su - che da Ravenna vorranno raggiungere il centro estivo in autobus sia all’andata che al ritorno (luogo di ritrovo il Campo estivo Tralestelle presso il Planetario e i giardini pubblici di Ravenna).