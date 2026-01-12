Ravenna, a lezione di educazione finanziaria alla Scuola Tavelli

L’Educazione Finanziaria torna alla Scuola Tavelli di Ravenna, con una lezione sull’economia sostenibile, la lotta agli sprechi, gli obiettivi dell’Agenda 2030 e la necessità di una vita più attenta al rispetto ambientale, al risparmio delle energie ed alla tutela del patrimonio verde. L’educazione finanziaria nelle scuole è promossa dalla Cassa di Ravenna in collaborazione con la Fondazione per l’Educazione Finanziaria ed al Risparmio (Feduf), espressione dell’Associazione Bancaria Italiana (Abi) e sta coinvolgendo decine di scuole delle province di Ravenna, Ferrara, Bologna, Firenze e Lucca con centinaia di ore di lezione, progetti e laboratori. La stessa scuola Tavelli è coinvolta in un progetto di laboratorio finalizzato all’esposizione dei migliori elaborati alla Mostra sull’Educazione finanziaria che si terrà nel prossimo mese di novembre al Private Banking della Cassa (ex Bubani) in piazza del Popolo a Ravenna. La lezione di oggi è stata tenuta dalla docente Feduf Laura Ranca per le classi IV A e IV B, coordinate dalle docenti Elisa Carloni e Cristina Trenta e dalla dirigente scolastica Giulia Casadio. L’educazione finanziaria proseguirà domani con due lezioni alla scuola di Alfonsine ed all’Istituto Garfagnana di Lucca, dove la lezione è stata organizzata dal Banco di Lucca e del Tirreno (Gruppo La Cassa di Ravenna). Docenti Laura Ranca ed Igor Lazzaroni, per La Cassa in aula Francesca Vitali, direttrice della filiale di Conselice della Cassa, e Barbara Toti, Vice Direttrice Generale del Banco di Lucca e del Tirreno.