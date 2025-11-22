Ravenna, a inizio dicembre le prove di carico per il ponte di Ragone, poi la riapertura

Le prove di carico per il ponte sul Montone, tra Ragone e San Pancrazio, sono fissate per l’inizio di dicembre. Più precisamente, «per il 5 o il 6», come precisa la sindaca di Russi e presidente della Provincia, Valentina Palli. «Se saranno superate, riapriremo immediatamente l’infrastruttura al traffico».Palli, che aveva fissato al 30 novembre il termine ultimo, non nasconde il “mal di pancia” per questi giorni di ritardo, ma dà atto all’azienda di aver lavorato anche nel weekend per rispettare il più possibile la tempistica che lei stessa aveva indicato come scadenza per un cantiere davvero complicato.

Il ponte sul Montone è chiuso dal 7 ottobre dello scorso anno, quindi da più di un anno. Proprio ieri, Alberto Ancarani (capogruppo in Comune a Ravenna per Fratelli d’Italia) aveva presentato un’interrogazione per ottenere conferma della riapertura entro il 30 novembre.

«La chiusura del ponte ha comportato disagi significativi per la popolazione, con l’allungamento dei tempi di percorrenza, difficoltà negli spostamenti quotidiani e gravissime ripercussioni sulle attività economiche». Inizialmente, la durata dei lavori era fissata in sei mesi, poi alcuni imprevisti hanno portato al sostanziale raddoppio dei tempi. Se, a inizio dicembre, il ponte supererà – come auspicabile – le prove di carico e sarà riaperto al traffico, il cantiere proseguirà comunque con altri interventi, per i quali non sarà necessaria la chiusura della circolazione.