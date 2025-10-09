Ravenna, a gennaio l’Appello per la morte del dottor Molducci

Condannata a tre mesi: questa la sentenza pronunciata ieri dalla giudice Roberta Bailetti al termine del dibattimento per falso che vedeva imputat la 54enne ex colf del dottor Danilo Molducci, medico di base di Campiano deceduto il 28 maggio del 2021 a 68 anni. Per quella morte in Corte d’Assise a Ravenna si è celebrato un processo per omicidio - conclusosi con una doppia assoluzione - nei confronti della colf e del 42enne figlio del professionista: in questi giorni è stata però fissata la data per l’appello, dopo il ricorso depositato dalla Procura della Repubblica. E così il secondo grado di giudizio avrà luogo nella seconda metà di gennaio a Bologna: l’accusa è convinta che Molducci abbia ucciso il padre, che da tempo era costretto a letto per patologie pregresse, con un movente di natura economica, agendo oltretutto in modo tale da «veicolare i sospetti dell’omicidio sulla badante».

Ma il dibattimento andato ieri a sentenza trae origine da una segnalazione giunta da due distinte farmacie prima del decesso di Molducci: la 54enne, difesa dall’avvocato Antonio Giacomini, avrebbe scritto di proprio pugno le ricette destinate all’acquisto di medicinali per il dottore. Una circostanza che, in sede di esame, non è stata negata dalla donna: «Senza sapere di che cosa si trattasse, io scrivevo e andavo in farmacia con lui - aveva dichiarato poco più di un anno fa in aula, accettando di rispondere alle domande della Procura -. Per la firma, mi diceva di fare uno scarabocchio». Un modus operandi attuato dunque in accordo con lo stesso 68enne: «Il dottore era malato, lui mi dettava le ricette e io compilavo - aveva proseguito la colf -. Firmavo e andavo ad acquistare le medicine». Anche contro questa sentenza, così come per quella assolutoria pronunciata dalla Corte d’Assise, ci sarà un secondo grado: la difesa della 54enne ha infatti annunciato l’intenzione di fare appello sostenendo l’innocenza della donna anche rispetto alle accuse di falso.