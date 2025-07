Ravenna, a fine luglio riasfaltature di diverse strade, tra cui via Mattei e via 56 Martiri

RAVENNA - Nelle prossime settimane sono previsti lavori di riasfaltatura di alcune strade di Ravenna e nelle frazioni. Si prevede la conclusione entro l’1 agosto. Nei giorni di lunedì 21 e martedì 22 luglio sarà interessato il tratto di via Canalazzo compreso tra via Cerba e via Alberete. Durante i lavori è previsto il divieto di transito e sosta con zona rimozione su ambo i lati per tutti i veicoli, dalle 8 alle 19 di ogni giornata lavorativa eccetto i mezzi di pronto soccorso e intervento; i veicoli dei residenti potranno eventualmente circolare compatibilmente con le esigenze del cantiere.

Mercoledì 23 luglio gli interventi interesseranno alcuni tratti di via Rocca Brancaleone. Sarà istituito il divieto di sosta con zona rimozione su ambo i lati per tutti i veicoli, restringimento carreggiata e limite massimo di velocità di 30 km/h dalle 7 alle 19 di ogni giornata lavorativa.

Nei giorni di giovedì 24 e venerdì 25 luglio sarà eseguita l’asfaltatura di viale Pallavicini nel tratto compreso tra via Alberoni e via Carducci. In questo caso vigeranno il senso unico alternato di circolazione, divieto di sosta con zona rimozione su ambo i lati per tutti i veicoli, restringimento carreggiata e limite massimo di velocità di 30 km/h dalle 7 alle 19 di ogni giornata lavorativa.

Nella settimana successiva sarà eseguita in orario notturno l’asfaltatura di viale Mattei nel tratto compreso tra la rotonda Svezia e la rotonda Montecarlo. Sarà istituito il divieto di sosta con zona rimozione su ambo i lati per tutti i veicoli, restringimento carreggiata e limite massimo di velocità di 30 km/h dalle 21 alle 6 del giorno successivo di ogni giornata lavorativa; durante alcune fasi lavorative che dovessero renderlo indispensabile, potrà essere interdetta la circolazione, limitatamente a una carreggiata per volta e per il tempo strettamente necessario al loro completamento. Durante le fasi di chiusura della carreggiata sud nel tratto compreso fra rotonda Svezia e rotonda dei Mosaicisti potrà essere utilizzato il percorso alternativo costituito da: via Lago di Carezza, via V. Patuelli e via Chiavica Romea, oppure via Bisanzio, via Sant’Alberto, SS. 309 Dir e via Romea Nord. Durante le fasi di chiusura della carreggiata sud nel tratto compreso fra rotonda dei Mosaicisti e rotonda Montecarlo potrà essere utilizzato il percorso alternativo costituito da: via Chiavica Romea e via Romea Nord, oppure via Bisanzio, via Sant’Alberto, SS. 309 Dir e via Romea Nord. Durante le fasi di chiusura della carreggiata nord nel tratto compreso fra rotonda Svezia e rotonda dei Mosaicisti potrà essere utilizzato il percorso alternativo costituito da: via Romea Nord, SS. 309 Dir, via Sant’Alberto e via Bisanzio. Durante le fasi di chiusura della carreggiata nord nel tratto compreso fra rotonda dei Mosaicisti e rotonda Montecarlo potrà essere utilizzato il percorso alternativo costituito da: via Chiavica Romea, oppure via Romea Nord, SS. 309 Dir, via Sant’Alberto e via Bisanzio.

A seguire sarà eseguita l’asfaltatura di via 56 Martiri a Ponte Nuovo. Quando i lavori, eseguiti di notte, interesseranno il tratto compreso fra i civici 64 e 86/B ci sarà il divieto di transito e sosta con zona rimozione su ambo i lati per tutti i veicoli, dalle 21 alle 6 del giorno successivo. La viabilità alternativa sarà costituita dalle vie Dismano e Stradello. Quando la riasfaltatura riguarderà il tratto tra il civico 86/B circa e via Dismano sarà istituito il divieto di sorpasso, senso unico alternato di circolazione, divieto di sosta permanente con zona rimozione su ambo i lati per tutti i veicoli, restringimento carreggiata e limite massimo di velocità di 30 km