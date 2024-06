Ravenna, a Claudio Ranieri il Premio sport e diritti umani 2024 di Amnesty International

Claudio Ranieri a Ravenna sabato 1 giugno 2024 per ricevere il premio “Sport e diritti” da Amnesty International, l’associazione che si batte per il rispetto dei diritti umani che proprio in questi giorni sta celebrando nella città bizantina il suo congresso annuale. Ranieri è stato scelto come vincitore dell’edizione 2024 dal presidente del premio Riccardo Cucchi, ex giornalista Rai e iconica voce di “Tutto il calcio minuto per minuto”, proprio per il suo impegno nel mondo del calcio sul tema dei diritti. Dopo un caloroso applauso dei delegati Ranieri, insieme alla ex azzurra Sara Gama, ha risposto alle domande dei presenti in un clima di grande franchezza e cordialità, fedele al suo stile. Ironia della sorte Ranieri succede nel palmares del premio a un altro grande tifoso del Leicester: Gary Lineker.