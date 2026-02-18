Ravenna, a 14 anni guida la Bmw del padre, carica due amiche e fugge all’alt

A soli 14 anni sottrae la Bmw al padre, porta in giro gli amici e al posto di controllo alle porte di Ravenna non si ferma allo stop, tirando dritto. Un breve inseguimento, quel tanto sufficiente a far desistere il conducente che, alla fine, ha accostato. E sorpresa. Al volante c’era un minorenne. Prima superiore, 15 anni ancora da compiere. Guidava l’auto di papà e a bordo aveva alcuni amici.

Quanto accaduto nel fine settimana tra il 7 e l’8 febbraio scorso alle porte di Ravenna ha dell’incredibile e sarebbe stato verbalizzato in una denuncia che rischia di costare caro al proprietario della vettura. Non un’auto qualunque, non una piccola utilitaria, ma una Bmw di grossa cilindrata che, stando a quanto finora trapelato, sarebbe pure rientrata a casa con i segni di una guida tutt’altro che preparata.