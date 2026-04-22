Ravenna, 90 volontari in campo per “Spiagge e fondali puliti” GALLERY

RAVENNA. Domenica 19 aprile si è svolto l’appuntamento nell’ambito della campagna nazionale di Legambiente “Spiagge e Fondali Puliti” che ha visto la partecipazione attiva di oltre 90 volontari che nell’arco delle 4 ore di attività nella mattinata hanno raccolto oltre 30 sacchi di rifiuti e alcuni materiali ingombranti.

«Il tutto», spiega in una nota il Direttivo del Circolo Matelda Legambiente Ravenna ApS, «è stato possibile, grazie alla partecipazione delle tante associazioni facenti parte del progetto “Ricostruire Relazioni”, ed all’ospitalità ricevuta dai gestori del Bagno Hookipa. L’iniziativa ha confermato la bontà del progetto del Parco Marittimo. Tanti sono stati i turisti che camminando lungo il parco e vedendo i volontari al lavoro non solo ci hanno ringraziato, ma si sono aggiunti a noi nella raccolta, seguendo il principio “Walk and Clean”. Turisti che ora possono godere di spazi e luoghi, dove il parcheggio spesso selvaggio di oltre 1500 auto la faceva da “padrone”. Un’area rinata, ove è stato recuperato il valore della sua biodiversità, e questo si collega anche al fratino che è tornato a nidificare sulle spiagge di Marina di Ravenna e Marina Romea e Porto Corsini».

«Le specie animali protette, che hanno cominciato a ripopolare l’ambiente costiero», continua la nota, «meritano la massima attenzione da parte di tutti noi, sia come utenti, sia come gestori delle strutture balneari sia come amministratori pubblici. Si è vero, questo fratino è proprio un Rompiscatole, ma vedere la sua fragilità e la sua ostinazione nel voler continuare a procreare in un mondo che spesso ci porterebbe a non avere più speranze future, dovrebbe esserci di esempio. Per questo ADOTTIAMO questo piccolo trampoliere che ci sia da insegnamento per fruire del parco marittimo in maniera più sostenibile e rispettosa non abbandonando, per esempio, i rifiuti nel rispetto dell’ecosistema e degli altri utenti delle spiagge. Abbiamo lasciato quei luoghi migliori rispetto a come li abbiamo trovati, più puliti e quindi più felici, abbiamo Ricostruito Relazioni con le tante associazioni e volontari che hanno partecipato. Per tutti e per chi vorrà unirsi a questa bella compagnia, l’appuntamento è per fine settembre con la giornata mondiale di Puliamo il Mondo, dove torneremo a camminare nel Parco Marittimo augurandoci che le attività turistiche estive vengano svolte in modo sostenibile; per questo confidiamo nella promozione da parte dei gestori di un’attività di Housekeeping” per esempio adottando stradelli, dune e pinete».