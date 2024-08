Ravenna, 78enne colpito dal virus West Nile morto dopo 20 giorni di ricovero

Dopo circa venti giorni di ricovero, colpito dal virus West Nile, è morto nella notte tra lunedì e martedì Roberto Ronconi, 78enne di Russi. Si trovava nel Bellunese in vacanza, ma già da metà luglio aveva iniziato ad accusare i sintomi della malattia trasmessa dalla puntura delle zanzare. Ronconi era conosciuto, in particolar modo per la passione per la fotografia, che l’aveva portato a esporre di recente all’ex chiesa in Albis. Grande tifoso della Fiorentina, anche fondato il Viola Club Romagna.