Ravenna, 63 nuove alberature: ecco dove saranno messe a dimora

Dopo i primi interventi dello scorso anno in viale Baracca e in via Monfalcone, a Ravenna entro maggio saranno messi a dimora 63 nuovi alberi. Lo prevede la prima di due fasi di un piano annuale dedicato alla rigenerazione del patrimonio arboreo di Ravenna e del suo territorio.

Si tratta di: cinque lecci in via De Gasperi e 14 in via Renato Serra, due robinie in via Maggiore, 16 aiuole in piazza Marsala composte da gelsi e peri corvini, 24 storaci americani in viale Zara a Marina di Ravenna e, sempre a Marina di Ravenna, due pioppi bianchi al parcheggio scambiatore, per dare ombra e refrigerio a chi aspetta il navetto mare. Dopo la pausa estiva, il piano ripartirà in autunno, coinvolgendo una parte del forese e il centro storico.

“Il nuovo piano di piantumazioni - dichiara il sindaco Alessandro Barattoni - nasce da un impegno preso in campagna elettorale che si è tradotto inizialmente in una mappatura capillare, frutto dell’ascolto dei territori, dei consigli territoriali e dei comitati cittadini, per aumentare il verde urbano e ripristinare le aree esistenti. Continueremo in questa direzione e in quella di ampliare sempre di più il patrimonio arboreo del territorio, perché gli alberi e i parchi curati sono parte integrante della nostra socialità, del nostro vivere bene e, soprattutto, sono molto importanti in termini di prevenzione e promozione della salute pubblica e benessere della comunità”.

“Sul fronte della manutenzione - aggiunge l’assessore a Verde pubblico e riforestazione, Giancarlo Schiano - da quest’anno sperimenteremo l’aggiunta di due sfalci extra all’anno per i parchi gioco e le aree sgambamento cani. Non si tratterà di interventi a pioggia, ma di un’operazione ponderata che prevede investimenti laddove la necessità è più sentita e l’utilizzo sociale richiede una cura maggiore”.