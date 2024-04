Ravenna, 40 cittadini di San Romualdo scrivono al Comune: “Il campo sportivo sia aperto ai cittadini, non solo a calciatori e cani”

Chiedono di riaprire al pubblico l’impianto, per consentire di sfruttare lo spazio esterno al campo da calcio per passeggiate, corsa e giochi durante tutte le ore della giornata. Una richiesta sottoscritta da 40 cittadini di San Romualdo che, in una lettera al Comune, invocano l’uso pubblico dello stadio della piccola frazione. «L’attuale concessione d’uso del campo sportivo comunale di San Romualdo “Luca Benedetti” riserva esclusivamente la disponibilità dell’impianto all’associazione Stella Azzurra per l’attività calcistica e all’associazione Vismara per il corso annuale di addestramento cani in orario serale». Corso, viene sottolineato in fondo alla missiva, «offerto a pagamento con tariffe di mercato, un servizio di natura privata, non compatibile con l’uso pubblico dell’impianto a favore della cittadinanza». Come a dire che gli animali sono quasi trattati meglio.

I cittadini di San Romualdo chiedono quindi che l’impianto sia «riaperto anche all’uso pubblico, come impone l’art. 6 dell’atto di concessione», e che sia «mantenuto l’impegno previsto nel progetto gestionale relativo all’area sgambamento cani, dedicata e opportunamente attrezzata, aperta tutti i giorni in tutte le ore della giornata a disposizione della cittadinanza». E nel caso in cui si dovessero verificare episodi di mancato rispetto della pulizia dell’area chiedono «che l’Amministrazione comunale, prima di assumere le proprie decisioni, ne discuta in assemblea pubblica con la cittadinanza». Per la stessa ragione, inoltre, sempre in assemblea pubblica se necessaria, raccomandano che «il corso di addestramento cani si svolga esclusivamente in orario serale, come da impegno assunto nel progetto gestionale, e che il terreno su cui il corso si svolge venga, al termine di ogni lezione, ripulito da eventuali deiezioni dei cani non raccolte e spianato dai sommovimenti del terreno prodotti dai cani stessi durante le loro attività».