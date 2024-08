Ravenna, 4 tablet al reparto di Anestesia e Rianimazione nel nome di Massimo Vassura

Sono stati consegnati 4 nuovi tablet al reparto di Anestesia e Rianimazione di Ravenna, donati dai familiari di Massimo Vassura, paziente di 84 anni, deceduto in Terapia Intensiva lo scorso luglio nell’immediato post-operatorio di un intervento di chirurgia toracica per neoplasia.

Alla cerimonia di consegna erano presenti la dott.ssa Marina Terzitta, Direttrice Anestesia e Rianimazione di Ravenna, il dottor Valter Virga Maccano, Coordinatore Infermieristico, il dottor Claudio Gecele, Responsabile Medico della Terapia Intensiva e il dottor Elia Graziani, la moglie del signor Vassura, Lucia Alsini, le figlie Emanuela e Monia e i generi Mauro Ciappelloni e Mario Maroncelli.

I tablet sono stati acquisiti utilizzando la somma raccolta durante il funerale di Massimo e l’idea di poter fornire ai pazienti un nuovo strumento che potesse alleggerire la degenza in Terapia Intensiva è stata accolta con piacere dalla dottoressa Terzitta in quanto rientrante a pieno titolo nel progetto di umanizzazione delle cure a cui si dà sempre più rilievo anche in un reparto altamente specialistico e tecnologico.

Nei pazienti non sedati ma che necessitano di prolungare la degenza in ambiente intensivo per ottimizzare la stabilità clinica, la possibilità di utilizzare il tablet, accedere a programmi di intrattenimento o ascoltare musica, rende più fluido lo scorrere del tempo, meno gravosa la degenza stessa e permette al paziente di mantenere il contatto con la realtà esterna condizionando in maniera positiva il suo recupero psico-fisico.

I donatori sono stati accolti dall’equipe del reparto che ha voluto ringraziarli personalmente per la generosità di questa donazione e la riconoscenza dimostrata nei confronti del lavoro che medici e infermieri, con impegno e passione, svolgono ogni giorno.