Ravenna, 300mila euro per proteggere 3 km di costa dall’erosione

RAVENNA. La Giunta del Comue di Ravenna ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione dell’argine temporaneo in sabbia a difesa del litorale contro le mareggiate e l’ingressione marina per la stagione invernale 2026/2027 per il tratto di competenza comunale. I lavori, programmati per non interferire con le attività turistiche, prenderanno il via a partire dal prossimo autunno, al termine della stagione balneare.

L’opera si inserisce nell’ambito dell’Intesa annuale tra il Comune di Ravenna, l’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile e la Cooperativa Spiagge Ravenna. Con un investimento complessivo di 300mila euro, l’intervento permetterà di proteggere circa 3 chilometri di litorale particolarmente esposti al fenomeno dell’erosione, garantendo la sicurezza degli abitati costieri, delle strutture e dell’entroterra.

Le operazioni di cantiere si concentreranno nelle aree ritenute maggiormente vulnerabili: Punta Marina, Marina di Ravenna Sud e Lido di Savio.

Per l’erezione della barriera protettiva verranno movimentati complessivamente 25mila metri cubi di sabbia. L’approvvigionamento del materiale avverrà nel rispetto dell’ambiente e secondo principi di sostenibilità, prevalentemente dagli accumuli litroranei. La parte residuale da vagliatura e pulizia degli arenili e da prelievi da cava.

In linea con le prescrizioni dell’Autorizzazione paesaggistica (valida nella finestra stagionale da ottobre a maggio), la duna in sabbia rimarrà a presidio del litorale durante tutto il periodo invernale. Con l’arrivo della primavera 2027, l’argine verrà demolito e spianato a cura della Cooperativa Spiagge Ravenna: la sabbia verrà distribuita sulla spiaggia, fungendo da ripascimento naturale in vista della successiva stagione balneare.