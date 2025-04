Nell’80° anniversario della Liberazione, Ravenna si appresta a celebrare la ricorrenza del 25 aprile con una serie di iniziative, momenti di riflessione e approfondimento storico, che interesseranno tutto il territorio comunale, dal centro alle frazioni del mare passando per quelle del forese.

Il programma parte da martedì 22 aprile alle 17.30 nella Sala Nullo Baldini - via Guaccimanni, 10, con la proiezione del documentario realizzato dall’Istituto storico della Resistenza di Ravenna “La Battaglia per Ravenna”, scritto e diretto da Giuseppe Masetti. Riprese, montaggio e post-produzione Biroke Studio. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti. Info: segreteria@istorico.ra.it

Venerdì 25 aprile si svolgerà la Pedalata della Liberazione – da Ravenna alla Pineta di Classe, lungo un itinerario che testimonia le azioni che, nel 1944, hanno contribuito alla liberazione di Ravenna. Il ritrovo è previsto alle 10 al giardino 9 novembre 1989 in via Keplero, retro del Conad Galilei. Il costo dell’iscrizione è di 2 euro, che verranno devoluti al Comitato cittadino antidroga.

Lungo l’itinerario verranno deposte le corone presso il parco Reginald Barton Stratton a Classe in omaggio al soldato inglese caduto durante la liberazione di Classe e, all’interno della pineta, al cippo in memoria di Vito Salvigni e Umberto Fussi, giovani partigiani del distaccamento “Garavini” caduti nella lotta di liberazione.

All’arrivo, presso Ca’ Acquara (Pineta di Classe), i partecipanti saranno accolti da un ristoro offerto da ATCRa2 e dalle associazioni venatorie. Al termine Anpi Ravenna presenterà alcuni racconti sulla liberazione della città.

Per partecipare è obbligatoria la preiscrizione entro mercoledì 23 aprile alle 12 da effettuarsi utilizzando il seguente link: https://www.eventbrite.it/e/1302885618959?aff=oddtdtcreator (una persona può prenotare per più partecipanti).

Alle 11, in Piazza del Popolo si terrà la deposizione di corone alla lapide dei partigiani caduti per la Liberazione dal nazifascismo; sono previsti gli interventi delle autorità e dell’Anpi provinciale e l’esibizione della Banda musicale cittadina.

Alle 14,30, nell’ambito del Ciclismo – GranPremio 25 aprile Città di Ravenna, iniziativa promossa dalla sezione Anpi “Natalina Vacchi” di Ravenna, nell’area verde sportiva della Parrocchia di San Paolo, si svolgerà la manifestazione aperta a tutti i ragazzi e le ragazze fino a 12 anni “Gioca con la tua bicicletta - cross prato - gincana - triathlon”. Per le pre-iscrizioni è disponibile il numero whatsApp 348.2345147 entro il 23 aprile. Alle 15.30, in viale Sighinolfi, si svolgerà Gara Primi Sprint, riservata alle categorie Giovanissimi tesserati Federazione ciclistica italiana.

Sabato 26 aprile alle 17.30, nel Sacrario dei Caduti - via Baccarini, 7, ci sarà il concerto itinerante della Fanfara dell’Associazione nazionale bersaglieri - Sezione Cap. G. Galli di Ravenna, il cui percorso si snoderà lungo piazza Caduti, via Corrado Ricci, piazza Garibaldi fino all’arrivo in piazza del Popolo dove la fanfara eseguirà brani bersagliereschi.

Mercoledì 30 aprile alle 10.30, al Teatro Alighieri si svolgerà la presentazione del graphic novel “Le valli della memoria” Una storia della liberazione di Ravenna, (Coconino press, 2025). Dopo i saluti istituzionali, l’autore Pietro Scarnera dialogherà con la storica Laura Orlandini e la scrittrice Benedetta Tobagi.

Dal 5 al 25 maggio, sarà allestita la mostra “Famiglie in guerra. Il racconto delle vicende della Seconda guerra mondiale attraverso le lettere dalla prigionia”, nella Sala Farini della Biblioteca Classense. Gli orari di apertura sono lunedì dalle 14 alle 19, dal martedì al sabato dalle 9 alle 19, chiuso domenica e festivi. L’iniziativa è promossa dall’Istituzione Biblioteca Classense.