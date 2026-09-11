Ravenna, 23enne tenta il suicidio ma viene fermata dai carabinieri mentre si sta lanciando nel vuoto

RAVENNA. A salvarla sono stati gli amici, i carabinieri e i vigili del fuoco. Una ragazza di 23 anni mercoledì ha pubblicato un messaggio sui social manifestando l’intenzione di togliersi la vita. Gli amici hanno chiamato il numero di emergenza 112.

Giunti sul posto, presso un’abitazione del centro città, i carabinieri hanno constatato che l’appartamento era interamente serrato dall’interno. L’immediato intervento di una squadra dei Vigili del Fuoco ha permesso quindi di forzare l’ingresso con una lastra apriporta, consentendo l’accesso immediato dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile.

Udendo delle urla provenire dall’esterno, i carabinieri si sono diretti sul balcone dove hanno individuato la giovane posizionata sul parapetto e in procinto di lasciarsi cadere nel vuoto. Proprio nell’istante in cui la ragazza stava per compiere il gesto, abbandonandosi e lasciandosi cadere, i carabinieri sono riusciti ad afferrarla prontamente e a trattenerla saldamente, nonostante i suoi tentativi di divincolarsi, riconducendola all’interno dell’abitazione in totale sicurezza.

La ventitreenne è stata successivamente affidata alle cure dei sanitari del 118, fatti giungere sul posto, e trasportata in ambulanza presso l’Ospedale Civile di Ravenna per gli accertamenti e le cure necessarie.