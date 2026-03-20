Ravenna, 22 marzo domenica ecologica: chi può circolare e chi no

Domenica 22 marzo a Ravenna sarà domenica ecologica, nell’ambito delle misure di regolazione della circolazione veicolare contro l’inquinamento atmosferico. Dalle 8.30 alle 18.30 saranno in vigore le limitazioni vigenti all’interno del centro abitato di Ravenna dal lunedì al venerdì fino al 31 marzo – cioè il divieto di transito per i veicoli a benzina fino all’euro 2 compreso, diesel fino all’euro 4 compreso, a metano-benzina e gpl-benzina fino all’euro 2 compreso, ciclomotori e motocicli fino all’euro 2 compreso - alle quali si aggiunge il divieto di circolazione anche per i diesel euro 5.

Si tratta dell’ultima domenica ecologica tra quelle rientranti nell’ambito del Piano Aria Integrato regionale (PAIR 2030) dell’Emilia-Romagna.