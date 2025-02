Ravenna, 20 nuove telecamere fisse per controllare veicoli e targhe

La sicurezza a Ravenna compie un ulteriore passo in avanti con l’installazione di 20 nuovi impianti di videosorveglianza e lettura targhe nel forese. Ad annunciarlo è l’assessore alla Sicurezza Eugenio Fusignani, che sottolinea come «questo intervento non solo copre l’intero forese, dall’area territoriale di Castiglione a quella di Sant’Alberto, ma rafforza anche la sicurezza di tutta la città».

Dei 20 impianti previsti, 17 sono già stati installati. Ogni postazione è dotata di due telecamere per la lettura delle targhe (Ocr) e una telecamera di videosorveglianza. Le ultime tre installazioni saranno completate a breve, seguite da un periodo di prova e dalla firma del protocollo con il prefetto, passaggio necessario per la piena operatività del sistema.

I dispositivi di lettura targhe permetteranno di monitorare i flussi veicolari e individuare mezzi sospetti, trasmettendo i dati al Sistema centrale nazionale targhe e transiti (Scntt), accessibile alle forze di polizia. Gli impianti sono stati posizionati in 20 punti strategici, individuati per la loro rilevanza in termini di sicurezza urbana e di interesse per l’attività della polizia locale. Gli impianti sono stati collocati nei pressi di vie di grande percorrenza, come la via Romea e la via Reale, nonché in prossimità delle principali aree di accesso alle frazioni del forese.

Le località interessate sono Castiglione, Savio, San Zaccaria, Campiano, San Pietro in Vincoli, Carraie, Piangipane, San Romualdo, Mezzano, Ammonite, Camerlona, Sant’Alberto, Mandriole, Casalborsetti.

L’intero progetto ha ricevuto un importante riconoscimento dal Ministero dell’Interno, che ha inserito Ravenna tra le 59 città finanziate per il potenziamento della sicurezza. Il costo complessivo dell’intervento è di 915mila euro, coperto per il 60% dal Comune e per il restante 40% da fondi ministeriali.

La selezione di Ravenna tra le città finanziate - rimarca l’assessore - dimostra il valore strategico del piano e la qualità della proposta presentata dall’amministrazione comunale. «Continuiamo a lavorare con serietà e senza promesse vuote per accrescere i livelli di sicurezza e migliorare la qualità della vita di tutta la comunità», afferma Fusignani, ricordando anche i riconoscimenti ottenuti in passato, tra cui il Premio Sicurezza dell’Anci nel 2018.