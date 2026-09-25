Ravenna, 15enne ruba un suv dall’autosalone. Folle fuga, speronata l’auto di una giovane VIDEO

RAVENNA. A 15 anni ruba un suv da un autosalone di Ravenna e fugge a folle velocità sulla E45 dove rischia di provocare incidenti. I carabinieri della Compagnia di Città di Castello hanno tratto in arresto in flagranza di reato, un minore per le ipotesi di reato di ricettazione, violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale. Nel dettaglio, un equipaggio del Nucleo Radiomobile della Compagnia tifernate, in transito sulla E45 in direzione sud verso Perugia, all’altezza di Città di Castello ha intimato l’alt a una Land Rover Vogue che procedeva a velocità sostenuta. Il conducente, alla vista dei militari, ha proseguito la propria corsa mettendo a rischio la sicurezza degli altri utenti della strada.

Durante la fuga, l’automobile ha speronato un’Audi A3 condotta da una giovane donna, che fortunatamente non ha riportato ferite. Successivamente all’uscita dallo svincolo di Umbertide, il fuggitivo è stato bloccato dai militari dopo aver percorso alcuni chilometri. Al momento dell’arresto, il minore ha opposto una strenua resistenza, aggredendo i militari, che sono comunque riusciti a immobilizzarlo pur riportando lievi lesioni personali.

Le successive verifiche hanno confermato che il veicolo era stato sottratto a un autosalone di Ravenna. La targa del veicolo è risultata essere stata applicata su quella originale mediante un adesivo.

Durante il controllo i militari hanno rinvenuto nella disponibilità del minore, sprovvisto di patente e con diversi precedenti di polizia, un flessibile a batteria, numerosi adesivi riproducenti targhe automobilistiche e un telefono cellulare, che sono stati sottoposti a sequestro. Attualmente, in collaborazione con il Reparto Operativo – Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Perugia, sono in corso ulteriori accertamenti volti all’identificazione di eventuali complici.

Su disposizione della Procura della Repubblica per i Minorenni di Perugia che conduce le indagini l’arrestato è stato trasferito presso l’Istituto Penale per i Minorenni di Firenze.