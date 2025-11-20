Rapina in pieno giorno a Ravenna: donna minacciata con una pistola in via Meucci da banditi che le portano via l’auto

Momenti di paura questa mattina in via Meucci, a Ravenna, a pochi passi dall’ufficio postale. Una donna è stata avvicinata da due uomini mascherati che, armati di pistola, l’hanno minacciata intimandole di consegnare il cellulare e le chiavi della sua auto, una Fiat Panda parcheggiata poco lontano.

La vittima, sotto choc, ha obbedito senza opporre resistenza. I malviventi sono quindi balzati a bordo dell’utilitaria e sono fuggiti rapidamente facendo perdere le proprie tracce.

Sul posto è intervenuta la polizia, che ha raccolto la testimonianza della donna e avviato immediatamente le indagini. Al vaglio degli investigatori ci sarebbero anche eventuali immagini delle telecamere presenti nella zona, che potrebbero aiutare a identificare i due rapinatori.

La donna, seppur scossa, non avrebbe riportato ferite. L’auto resta al momento irreperibile. Le ricerche proseguono.