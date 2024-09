Ragazzi rapinati a Marina di Ravenna, cinque arresti: sono tutti minorenni

Un gruppo di cinque nordafricani residente in una casa famiglia della provincia di Ravenna: sono questi i componenti della banda, secondo le forze dell’ordine, che sabato hanno aggredito e rapinato quattro giovani a Marina di Ravenna. I cinque sarebbero tutti minorenni; sono stati arrestati dalle volanti di polizia e poi riaffidati nuovamente in custodia alla Casa Famiglia. Sono stati anche trovati in possesso di una catenina e di un cellulare rubati alle giovani vittime; entrambi gli oggetti sono stati restituiti. Dei fatti è stata informata la Procura della Repubblica dei Minori.

Vittime della rapina sono stati quattro minorenni ravennati in età da liceo. Colti in inferiorità numerica, sono stati colpiti con calci e pugni, finendo a terra per poi essere derubati. Per quanto riguarda le vittime, nessuno ha riportato lesioni tali da dover ricorrere alle cure ospedaliere. Hanno successivamente sporto denuncia facendo così partire le indagini che verosimilmente procedono con l’ipotesi di rapina e lesioni personali.

Anche nel fine settimana precedente la nella stessa zona della località sono andate in scena risse e tafferugli tra adolescenti o neo maggiorenni. E non bisogna andare molto indietro nel tempo per ricordare uno degli ultimi episodi di rapina lungo la costa: è di fine agosto l’esperienza choc vissuta da due ragazze minorenni, assalite da un 31enne nordafricano mentre erano sedute ai tavolini di un bar, che è riuscito a strappare una catenina dal collo di una di loro. La rapina di sabato arriva quindi alla fine di un’estate molto movimentata a Marina di Ravenna e, più in generale, in riviera.