Ragazzi accoltellati a San Lorenzo a Lido di Classe: due giovani in carcere

Un coltello e un tirapugni per regolare i conti. Lo sgarbo, un commento indirizzato a una ragazza. Il mese scorso, il bilancio delle feste in spiaggia a Lido di Classe nella notte di San Lorenzo era stato di due ragazzini di 17 e 18 anni portati in ospedale, raggiunti entrambi dai fendenti al torace e alla schiena. Zone potenzialmente vitali, per un dramma sfiorato. Trascorso poco più di un mese sono finiti in carcere i due presunti aggressori: si tratta di due giovani di 20 e 21 anni, pizzaiolo il primo, l’altro studente lavoratore, entrambi forlivesi, così come pure le vittime. Devono rispondere di tentato omicidio.

Erano circa le 3.30 dell’11 agosto quando al 112 è giunta la segnalazione che parlava di due ragazzi feriti nella zona degli stabilimenti Mattley e Torakiki. E proprio nella strada del lungomare, fra i giovani riversatisi in via Alvise Cadamosto, i carabinieri della Compagnia di Cervia e Milano Marittima hanno individuato i testimoni, lasciando nel frattempo i due feriti alle cure del 118. Fondamentale la collaborazione di diversi adolescenti, che non si sono fatti problemi a descrivere la dinamica di quanto accaduto, collocando l’inizio della discussione nei pressi di uno dei bagni in cui erano in corso le feste. A innescare il tutto era stato un apprezzamento rivolto da un giovane alla fidanzata di uno dei ragazzi ora indagati. Aggredito da entrambi, in suo aiuto erano intervenuti gli amici, vale a dire i due giovani poi rimasti feriti. Nella colluttazione, deflagrata negli spazi esterni agli stabilimenti e sotto gli occhi attoniti di tantissimi giovani ancora presenti a quell’ora, sono infatti sbucati coltello e tirapugni. Ad avere la peggio è stato il ragazzo raggiunto da una coltellata all’addome. Per lui la prognosi diagnosticata è arrivata a 40 giorni, e allo stesso modo anche quella per l’amico finito a terra e colpito, lievitata in ospedale rispetto agli iniziali 7 giorni.

