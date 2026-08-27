Ragazza rapinata in spiaggia di notte a Marina di Ravenna: «Minacciata con una bottiglia»

Le hanno strappato di dosso la borsa in spiaggia per poi minacciarla con una bottiglia di vetro affinché mollasse la presa. Vittima di una rapina avvenuta nella spiaggia di Marina di Ravenna è Viktoria, una ragazza ravennate di 21 anni che fa la stagione proprio nella località balneare. Lunedì della scorsa settimana era in compagnia di un amico nella passerella del Bagno Hookipa, poco dopo avere cenato nello stabilimento balneare, quando è stata aggredita da due ragazzi in apparenza di origine magrebina.

Non serve l’alcoltest per sbilanciarsi in una facile constatazione: «Erano ubriachi, se non sotto l’effetto di altro», racconta Viktoria prima di ricostruire gli istanti precedenti all’accaduto. Uno sforzo di memoria che la porta a rifare i conti con lo spavento provato nell’immediatezza e che ancora porta con sè: «Sono rimasta scioccata - ammette -, sapevo che è sconsigliato andare in spiaggia di notte, ma non mi era mai capitata una cosa del genere».

La ragazza e l’amico erano usciti per una pizza. «Intorno alle 22.15 abbiamo deciso di scendere fino alla spiaggia. Avevamo i cartoni delle pizze con noi perché non le avevamo finite. Dopo un paio di minuti, alle nostre spalle abbiamo sentito le voci di due persone che si rivolgevano a noi». La scusa per un approccio è stata proprio quello del cibo: «Ci hanno chiesto da mangiare. Li abbiamo assecondati, cercando poi di allontanarci, e a quel punto uno dei due mi ha preso la borsa. Ho provato a tirare per evitare che me la rubasse ma a quel punto sempre lo stesso soggetto ha impugnato la bottiglia minacciando di colpirmi». La 21enne ha scelto il male minore: mollare la presa dando per persi chiavi di casa, portafogli, documenti e abbonamento del bus». E’ andato meglio l’amico, che invece è riuscito a salvare il suo borsello in cui aveva le chiavi dell’auto.

I due sono corsi verso il parcheggio, da dove sono riusciti a chiamare la Polizia di Stato, intervenuta con le Volanti. Insieme agli agenti la ragazza e il ragazzo sono tornati in spiaggia in cerca dei rapinatori, nella speranza che avessero quantomeno lasciato gli oggetti non di valore. Ma nulla. Il giorno dopo, la giovane ha formalizzato la querela.