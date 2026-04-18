Ravenna, assalto esplosivo all’alba alla filiale della Bper di Fornace Zarattini, residenti svegliati di soprassalto

Ravenna
  • 18 aprile 2026
La filiale presa di mira (foto Massimo Fiorentini)
La filiale presa di mira (foto Massimo Fiorentini)
Ravenna, assalto esplosivo all’alba alla filiale della Bper di Fornace Zarattini, residenti svegliati di soprassalto
Ravenna, assalto esplosivo all’alba alla filiale della Bper di Fornace Zarattini, residenti svegliati di soprassalto

Assalto all’alba alla filiale Bper di Fornace Zarattini dove, verso le 4, i residenti sono stati svegliati di soprassalto dal boato provocato dall’esplosivo utilizzato per far saltare il bancomat. Una deflagrazione che ha innescato una potente onda d’urto che ha danneggiato vistosamente anche l’interno dello sportello. Sul posto oltre alle guardie giurate sono intervenute le forze dell’ordine. Ancora da quantificare l’ammontare del bottino con cui i malviventi - probabilmente travisati dal momento che apparentemente le telecamere di videosorveglianza non sono state oscurate - sono fuggiti.

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