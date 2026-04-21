Ravenna, incidente sulla E45: si schianta col furgone contro il new jersey, grave un uomo

Un grave incidente nella prima mattinata di oggi a Ravenna sulla superstrada E45, verso le 6.45 in corsia nord all’altezza di Osteria. Un furgoncino Ducato condotto da un uomo si è schiantato contro il new jersey. Per cause in via di accertamento da parte della Polizia Stradale, l’uomo alla guida non si è avveduto del cambio di corsia e all’altezza di uno dei tanti cantieri della E45, anzichè spostarsi sulla sinistra, ha tirato diritto, sbattendo violentemente contro un new jersey. L’impatto è stato violentissimo: è stata attivata l’elimedica, con l’uomo alla guida che presentava un forte trauma toracico ma era cosciente. L’autista è in gravi condizioni all’ospedale Bufalini di Cesena, con il traffico bloccato per mezzora. Sul posto la Polizia Stradale e i tecnici Anas.