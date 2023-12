Questura di Ravenna: arrivati i rinforzi. Sette vice ispettori assegnati tra Faenza, Lugo, la Stradale e al controllo del territorio

La Questura di Ravenna ha dato il benvenuto a diciassette nuovi Vice Ispettori, che sono giunti ieri. Nella mattinata di oggi il Questore di Ravenna, Lucio Pennella, ha accolto i nuovi arrivati e dopo un breve saluto di benvenuto si è congratulato per l’importante obiettivo professionale raggiunto, sottolineando l’importanza della nuova qualifica assunta. Inoltre ha rivolto loro i più sinceri auguri di buon lavoro per i nuovi incarichi che andranno a ricoprire al servizio e a tutela della collettività.

Gli Ispettori, dopo la vittoria del concorso e il superamento di un percorso formativo, che si è concluso con un periodo pratico presso vari uffici come Questure, Commissariati di Polizia, Reparti Mobili, Zone di Polizia di Frontiera e Gabinetti Provinciali di Polizia Scientifica, sono stati trasferiti in questa provincia. Di questi tre sono stati assegnati al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Faenza, due al Commissariato di Lugo, uno alla Sezione Polizia Stradale di Ravenna ed i rimanenti andranno ad ampliare l’organico della Questura in tutte le sue articolazioni, in particolar modo nel settore del controllo del territorio.