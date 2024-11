“Questo incubo deve finire”: gli alluvionati della Romagna manifestano a Ravenna domenica 24 novembre

Domenica 24 novembre gli alluvionati della Romagna manifesteranno a Ravenna. La manifestazione è organizzata da Comitati cittadini alluvionati di Ravenna, Cittadini Alluvionati di Traversara e Noi ci siamo. Aderiscono anche Comitato Proteggiamo Conselice, Sant’Agata 17 maggio 2023, Comitato degli alluvionati unione della Romagna Faentina, Comitati Alluvionati di Castel Bolognese, Comitato Alluvionati Cesena, Comitato Vittime del Fango Forlì, Comitato Bassa Valle dell’Idice, Comitato Val di Zena, Vittime Alluvione e Dissesto. Appuntamento a domenica 24 novembre dalle 10 in piazza del Popolo a Ravenna.

“Tutti i cittadini - si legge nel comunicato degli organizzatori - sono invitati a partecipare per sostenere la nostra lotta. Sara l’occasione per chiedere e dare solidarietà, nonché chiedere di dare seguito alle promesse fatte. Dove sono finite le promesse e gli impegni? Abbiamo bisogno di risposte, ma queste devono arrivare con “fatti concreti”. Vogliamo programmi certi che possiamo controllare! Vogliamo sapere perché a distanza di oltre 18 mesi dalla catastrofica alluvione di maggio 2023, si è provveduto a sanare poco o nulla! Organizziamo una manifestazione per urlare la nostra rabbia, la nostra preoccupazione e, cosa più importante, perché questo incubo finisca . Non manifestiamo contro qualcuno, ma per avere arrivare ad una giusta soluzione. La politica, le istituzioni, il potere non ci interessano; siamo semplici cittadini e non possiamo permettere che venga leso il nostro sacrosanto diritto di vivere sereni! Manifestiamo affinché possa cessare l’ angoscia, la paura di perdere tutto, di perdere ciò che ognuno di noi, a fatica, ha costruito! Manifestiamo perché finisca il tempo in cui la clessidra della nostra vita siano le piogge ed il cattivo tempo!”.