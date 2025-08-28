Punta Marina, nate altre 30 tartarughe marine VIDEO

Ravenna
  • 28 agosto 2025
RAVENNA. Dopo la prima schiusa dei giorni scorsi (con 51 tartarughe) altre 30 tartarughe marine sono nate al Bagno Susanna di Punta Marina. A dare la notizia è il Cestha che aggiunge che nei prossimi giorni il nido continuerà a essere monitorato. Il Cestha ne approfitta per ringraziare tutti i volontari che in queste settimane hanno lavorato per far sì che le tartarughe potessero prendere la via del mare dopo la schiusa. 23 sono nate alle 21.31 e altre 7 alle 2.17.

Le tartarughe, in ottimo stato di vitalità, sono state fatte camminare lungo il corridoio predisposto dai biologi del centro ricerche Cestha e successivamente trasferite in un tratto di spiaggia sicuro, privo di frangiflutti paralleli alla costa e caratterizzato dall’assenza di sistemi di illuminazione. Tutti i piccoli hanno potuto così raggiungere autonomamente il mare.

L’evento, che ha richiamato cittadini, numerosi curiosi e il folto gruppo dei volontari costituiti da Cestha appositamente per le fasi di monitoraggio, conferma l’importanza storica di questa nidificazione per il territorio regionale: con queste nuove nascite, il bilancio complessivo sale a 83 tartarughe nate su 98 uova deposte e quello di Punta Marina è il secondo nido della storia regionale che abbia fatto verificare una schiusa documentata. Il monitoraggio continuerà nelle prossime 72 ore. In assenza di ulteriori emersioni, come previsto dai protocolli ministeriali, i biologi marini dei gruppi Cestha e Tao procederanno domenica mattina all’ispezione del nido.

Video di Chesta

