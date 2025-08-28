Punta Marina, nate altre 30 tartarughe marine VIDEO

RAVENNA. Dopo la prima schiusa dei giorni scorsi (con 51 tartarughe) altre 30 tartarughe marine sono nate al Bagno Susanna di Punta Marina. A dare la notizia è il Cestha che aggiunge che nei prossimi giorni il nido continuerà a essere monitorato. Il Cestha ne approfitta per ringraziare tutti i volontari che in queste settimane hanno lavorato per far sì che le tartarughe potessero prendere la via del mare dopo la schiusa. 23 sono nate alle 21.31 e altre 7 alle 2.17.

Le tartarughe, in ottimo stato di vitalità, sono state fatte camminare lungo il corridoio predisposto dai biologi del centro ricerche Cestha e successivamente trasferite in un tratto di spiaggia sicuro, privo di frangiflutti paralleli alla costa e caratterizzato dall’assenza di sistemi di illuminazione. Tutti i piccoli hanno potuto così raggiungere autonomamente il mare.

L’evento, che ha richiamato cittadini, numerosi curiosi e il folto gruppo dei volontari costituiti da Cestha appositamente per le fasi di monitoraggio, conferma l’importanza storica di questa nidificazione per il territorio regionale: con queste nuove nascite, il bilancio complessivo sale a 83 tartarughe nate su 98 uova deposte e quello di Punta Marina è il secondo nido della storia regionale che abbia fatto verificare una schiusa documentata. Il monitoraggio continuerà nelle prossime 72 ore. In assenza di ulteriori emersioni, come previsto dai protocolli ministeriali, i biologi marini dei gruppi Cestha e Tao procederanno domenica mattina all’ispezione del nido.

Video di Chesta