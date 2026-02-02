Punta Marina. Motociclista si schianta contro il camion della nettezza urbana: è gravissimo

Grave incidente nel tardo pomeriggio a Punta Marina, dove un motociclista ventenne è rimasto seriamente ferito dopo uno scontro con un furgoncino della raccolta rifiuti. L’impatto è avvenuto intorno alle 17 all’incrocio tra via delle Americhe e viale Canale Marini, alle spalle del lungomare.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio della polizia locale intervenuta per i rilievi, il mezzo della nettezza urbana stava effettuando un’inversione proprio in via delle Americhe. In quel momento sopraggiungeva una moto Bmw 1000 condotta dal ragazzo. Alcune persone presenti avrebbero riferito di aver sentito la motocicletta arrivare poco prima dello schianto. Il centauro si sarebbe così trovato improvvisamente il furgone di traverso in mezzo alla carreggiata, senza riuscire a evitare l’impatto.

Lo scontro è stato violentissimo: la moto ha colpito la cabina del veicolo sul lato del conducente e il motociclista è stato sbalzato, finendo dalla parte opposta del mezzo. Sull’asfalto è rimasta una vistosa chiazza di sangue. Le condizioni del giovane sono apparse subito molto gravi ai soccorritori del 118, intervenuti con ambulanza ed elisoccorso. Il ferito è stato classificato in codice 3, quello di massima gravità, per un politrauma. L’elicottero è atterrato nel vicino campo sportivo per il successivo trasporto d’urgenza in ospedale.

Sotto choc il conducente del furgoncino, trasportato in ospedale a Ravenna, così come l’altro operatore ecologico presente, che ha raccontato di aver udito prima il rumore della moto in arrivo e poi il boato dell’impatto. La dinamica esatta e le eventuali responsabilità saranno chiarite dagli accertamenti della polizia locale.