Punta Marina, al Bagno Susanna si sono aperte le uova di tartaruga marina VIDEO

  • 23 agosto 2025
Video da Facebook Navia Gasperoni
Foto pagina Facebook Alessandro Barattoni

Un giorno speciale al Bagno Susanna di Punta Marina. Questa mattina si sono schiuse le uova di tartaruga marina, con i piccoli di Caretta caretta nati dalle 98 uova deposte a fine giugno. In mattinata sono nate le prime 51 tartarughe dalle uova che in questi giorni sono state monitorate 24 ore su 24. Le prime schiuse intorno alle 8. Tra i primi ad accorgersi del lieto evento, il proprietario del Bagno Susanna, Roberto Bettini, e i volontari che in questi giorni hanno osservato il nido.

Anche il sindaco Alessandro Barattoni sui social ha festeggiato il “lieto evento”: “Per la prima volta sulle spiagge della nostra costa sono nate le tartarughe!

Un grandissimo grazie al Cestha e a tutte le volontarie e i volontari che giorno e notte hanno vegliato sulle uova a fianco del Bagno Susanna a Punta Marina per favorire questa meraviglia!”.

