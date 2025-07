Processo Radici, i motivi delle condanne: «Intimidazioni e omertà». Così le mafie ci aggredirono

Hanno usato la «forza intimidatrice» in maniera pervasiva, per creare una «condizione di assoggettamento e di omertà». E’ il comune denominatore che regna nel rileggere la storia di come la malavita, tra il 2018 e il 2020, si è insinuata nel tessuto imprenditoriale romagnolo, colonizzando il territorio a suon di pasticcerie, ristoranti, bar e hotel acquisiti da un giorno all’altro. Questo, per i giudici del tribunale collegiale di Ravenna, rappresenta il cuore del «metodo mafioso» riconosciuto ad alcuni dei 21 imputati nel processo “Radici”, la maxi inchiesta sulle infiltrazioni di Camorra e ‘Ndrangheta, nella Riviera. Le motivazioni della sentenza – depositate in questi giorni in 605 pagine – ricostruiscono nel dettaglio condotte, episodi e collegamenti in un quadro di minacce, violenze, pratiche opache e strumentalizzazioni sistematiche dei rapporti lavorativi, costato condanne per un totale di 98 anni.