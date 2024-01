Processo per i saluti fascisti a Ravenna, decisione rinviata a maggio

Si attendono le motivazioni con le quali le Sezioni unite della Cassazione hanno “sdoganato” il saluto romano durante le commemorazioni nostalgiche. Per questo il processo per la commemorazione del 2020 a Ravenna del gerarca fascista Ettore Muti, che vede accusati il 61enne faentino Mirco Santarelli, referente regionale degli Arditi d’Italia, e l’83enne forlivese Domenico Morosini, proprietario di Villa Carpena, è stato rinviato al 7 maggio dal giudice Antonella Guidomei, davanti al quale si è tenuta ieri l’udienza predibattimentale che vede entrambi gli imputati accusati di aver violato la Legge Mancino. A quella data dovrebbero essere note le motivazioni della Suprema Corte, sulla base delle quali verrà celebrato il processo per il caso ravennate.