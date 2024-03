Prevale l’umanità. Non arriverà più a Ravenna la nave con il corpo del migrante 17enne morto: è stato fatto sbarcare in Sicilia.

Con una decisione che ha fatto prevalere l’umanità, è stata fatto sbarcare nella serata di giovedì 7 marzo 2024 a Pozzallo la salma del 17enne ancora senza nome morto mentre insieme ad altri migranti cercava di raggiungere l’Europa. Il giovane era stato soccorso dalla nave ong Sea Watch che era stata destinata al porto di Ravenna. Un dramma nel dramma per un viaggio che si sarebbe prolungato con ulteriori rischi dal punto di vista sanitario visto che sarebbero stati necessari almeno 4 giorni di navigazione in più su un nave priva di cella frigorifera, con l’equipaggio costretto a sostituire a ciclo continuo il ghiaccio della sua body bag per conservare il cadavere. L’imbarcazione era attesa tra lunedì e martedì in Romagna ma in serata, al termine di una giornata caratterizzata da forti polemiche, è stato deciso di cambiare il porto di destinazione facendo scendere in Sicilia i migranti e la vittima.