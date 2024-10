Presidio in piazza del Popolo a Ravenna giovedì 31 ottobre in occasione dello sciopero proclamato dalla Flc Cgil per l’intera giornata di tutte le lavoratrici e i lavoratori della filiera della conoscenza: scuola, università, ricerca e Afam e scuole non statali con contratto Aninsei. Nel corso del sit-in una delegazione del sindacato e dei lavoratori è stata ricevuta dal prefetto.