Porto Ravenna, il saluto del presidente Rossi: “Abbiamo costruito un modello”

Con la sicurezza di “aver creduto in una visione nuova” del porto, “costruito quello che ho più volte, orgogliosamente, definito il ‘modello Ravenna’” e aver realizzato “davvero le cose che era necessario realizzare”, dopo otto anni e mezzo alla guida dell’Autorità Portuale di Ravenna, il presidente Daniele Rossi lascia il suo incarico.

E con una lettera di saluto, nel ringraziare tutti, rivendica appunto di aver creduto, assieme agli stakeholder “in un progetto, in una visione del consolidamento e dello sviluppo futuro di questo porto che dà ora lavoro a 17.000 persone”. Parlando sempre al plurale, Rossi sottolinea che “abbiamo lavorato con la determinazione, l’audacia e il coraggio di chi è consapevole dell’importanza del ruolo che è chiamato a svolgere per le generazioni future, nell’interesse del porto, della città e di questo Paese”. E anche contribuito “a ricreare un nuovo clima di fiducia nella capacità del nostro porto di guardare al futuro con speranza e credibilità”. Senza voler elencare le “tante cose materiali e immateriali, che abbiamo realizzato in questi anni”, dice, sono comunque “tanti” i progetti conclusi, in corso e quelli che si avvieranno a breve.

“A dimostrazione che i porti oggi non sono più soltanto i luoghi dove si muovono le merci, ma sono hub digitali ed energetici che devono crescere nel segno della sostenibilità ambientale e della sicurezza del lavoro”. Di certo, va avanti Rossi ciò che è stato fatto “non sarebbe stato possibile senza il lavoro appassionato e tenace degli uomini e delle donne dell’Autorità Portuale, professionisti eccellenti che sono stati una fonte di ispirazione ed uno stimolo ad andare avanti, anche nei momenti più difficili”. Ma sono stati “ugualmente fondamentali il supporto prezioso e l’aiuto costante della Regione Emilia-Romagna, del Comune di Ravenna, della Prefettura di Ravenna, della Capitaneria di Porto-Guardia Costiera di Ravenna e di tutta la Comunità Portuale”, è il ringraziamento.

Dunque oggi se il porto di Ravenna “è in grado di essere ancora protagonista di una nuova brillante stagione della portualità italiana è proprio per l’unità di intenti, per lo sforzo e l’impegno che tutti costoro hanno profuso in questi anni e al quale io spero di avere dato il mio contributo. Tanto è stato fatto, tanto ancora è da fare”. Rossi si dice infine certo che la città “saprà accogliere con lo stesso spirito il mio successore”, il neo nominato commissario Francesco Benevolo, “al quale faccio i miei migliori auguri di buon lavoro”.