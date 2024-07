Porto, numeri negativi ma tendenza al recupero, il semestre sarà in calo del 5,4%

Un leggero calo del 3% a maggio, ma lentamente il porto sta recuperando la perdita dei mesi scorsi. Ora sono dieci milioni e mezzo le tonnellate di merce movimentata da gennaio con lo scalo ravennate che nei primi cinque mesi del 2024 ha movimentato complessivamente 10.433.105 tonnellate, in calo del 5,9% (654 mila tonnellate in meno) rispetto allo stesso periodo del 2023.

Un segno meno attribuibile agli sbarchi, che sono stati pari a 9.050.955 tonnellate, mentre gli imbarchi sono equivalsi a 1.382.150 tonnellate (rispettivamente, -6,8% e +0,8% rispetto ai primi 5 mesi del 2023). Il numero di toccate delle navi è stato pari a 1.047, con 44 toccate in più (+4,2%) rispetto al 2023.

Il mese di maggio 2024 ha registrato una movimentazione complessiva di 2.339.201 tonnellate, in calo del 3,0% (oltre 72 mila tonnellate in meno) rispetto allo stesso mese del 2023.

Dagli studi condotti attraverso il Port Community System è però possibile rilevare l’andamento relativo anche giugno e, di conseguenza, del semestre. Dai primi dati rilevati sul Pcs, per il mese di giugno 2024, si stima una movimentazione complessiva pari a 2,2 milioni di tonnellate, in diminuzione (-3,3%) rispetto allo stesso mese dello scorso anno.

Molto positivo il risultato degli agroalimentari solidi, in aumento di quasi 127 mila tonnellate (+50,4%) e dei concimi, in crescita di quasi 95 mila tonnellate (+281,7%). Si prevede un buon risultato anche per i prodotti chimici sia liquidi (+4,6%) che solidi (+11,7%) e per i petroliferi (+41,6%). Le merceologie per le quali si riscontrano dati negativi, invece, sono gli agroalimentari liquidi (-26,7%), i metallurgici (-30,2%) e i materiali da costruzione (-26,7%). In aumento nel mese di giugno la merce in container (+1,2%) e la merce su trailer (+2,4%). In leggero calo invece il numero di trailer sulla linea Ravenna-Catania (-5,4%) e i teuss (-0,2%).

Il primo semestre del 2024 dovrebbe chiudersi, in sintesi, con una movimentazione complessiva di quasi 12,7 milioni di tonnellate, in calo di circa il 5,4% rispetto allo stesso periodo del 2023.

Come progressivo, sono in crescita i prodotti chimici sia liquidi (+2,6%) che solidi (+11,5%), i petroliferi (+11,1%) e i concimi (+8,9%).

In calo, invece, del 17,5% gli agroalimentari liquidi e del 9,1% gli agroalimentari solidi. In diminuzione anche i materiali da costruzione (-13,9%), e i metallurgici (-7,1%).

Negativa la stima nei primi 6 mesi del 2024 per i container, con 108 mila Teus (quasi 8mila Teus in meno; -6,7% rispetto al 2023) e la merce in container stimata in diminuzione del 6,6% rispetto al 2023.

In calo anche il numero dei trailer della linea Ravenna-Catania che, per il primo semestre del 2024 si stimano pari a 35.000 pezzi (quasi 5.500 pezzi in meno, -13,6%), mentre la relativa merce dovrebbe essere in diminuzione del 5,2% rispetto a quella movimentata nello stesso periodo del 2023.

Le crociere nei primi 6 mesi dovrebbero avere portato oltre 88 mila passeggeri, in calo di circa il 2,6% rispetto al 2023, di cui 71 mila in homeport e quasi 17 mila in transito. Nel solo mese di giugno i passeggeri sono stati quasi 58 mila di cui 50 mila in homeport.