Porto, la Camera di Commercio incontra il commissario Benevolo

RAVENNA. Il Comitato d’indirizzo della Zona logistica semplificata dell’Emilia-Romagna, con fulcro il porto di Ravenna, si insedierà il prossimo 3 luglio. E le potenzialità di sviluppo per il territorio sono tra i temi al centro dell’ incontro tra il presidente della Camera di commercio di Ferrara-Ravenna, Giorgio Guberti, e il neo commissario straordinario dell’Autorità portuale, Francesco Benevolo “Un momento di dialogo molto positivo e proficuo- sottolinea l’Ente camerale- per confrontarsi sulle necessità e sulle sfide che riguardano lo sviluppo del porto e delle tante imprese che vi operano, consolidare le collaborazioni già in atto tra i due Enti, porre le basi per nuove, possibili sinergie”. Nella lista dei temi la Zls, appunto, così come “l’inconcepibile declassamento della nostra dogana”, il secondo attraversamento sul canale Candiano e il completamento delle banchine portuali.

Questioni da affrontare, concordano i due enti, “nel segno di una forte coesione e della massima collaborazione istituzionale”. In merito la Camera di commercio attiverà un Gruppo di lavoro dedicato al porto. Anche per Benevolo “la condivisione con le Istituzioni sarà fondamentale per la realizzazione delle tante progettualità che stiamo portando avanti” per trasformare il porto ravennate in un hub portuale, logistico ed energetico “strategico” per il Paese.