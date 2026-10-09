Porto di Ravenna, una flessione sensibile in agosto e settembre

Il Porto di Ravenna nel periodo gennaio-agosto 2026 ha movimentato complessivamente 18.399.370 tonnellate, in aumento del 2,7% (488 mila di tonnellate in più) rispetto allo stesso periodo del 2025. Gli sbarchi sono stati pari a 16.166.131 tonnellate e gli imbarchi pari a 2.233.239 tonnellate (+3,0% e +0,6% rispetto ai primi 8 mesi del 2025). Il numero di toccate delle navi è stato pari a 1.705, 28 toccate in meno rispetto ai primi 8 mesi del 2025. Il mese di agosto 2026 ha registrato una movimentazione complessiva di 1.768.987 tonnellate, in calo del 20,5% (455 mila tonnellate in meno) rispetto allo stesso mese del 2025.

Nel periodo gennaio-agosto 2026 si sono registrati al Terminal Crociere di Ravenna 70 scali di navi da crociera (12 scali in più rispetto allo stesso periodo del 2025), per un totale di 279.956 passeggeri (+49,4%), di cui 273.095 in “home port” (+69,7%).

Nel mese di settembre 2026, sulla base dei primi dati rilevati dal PCS, la movimentazione complessiva è stimata in oltre 2,1 milioni di tonnellate, con un calo di oltre 200 mila tonnellate (-9%) rispetto a settembre 2025.