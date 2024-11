Porto di Ravenna, un ottobre in netta crescita rispetto al 2023

Porto di Ravenna: dai primi dati rilevati sul PCS, per il mese di ottobre 2024, si stima una movimentazione complessiva pari a quasi 2,4 milioni di tonnellate, in significativo aumento (+21,5%) rispetto allo stesso mese dello scorso anno. In recupero, anche se ancora negativa, la stima dei primi 10 mesi del 2024 che dovrebbero chiudersi, in sintesi, con una movimentazione complessiva di poco oltre 21,2 milioni di tonnellate, in calo di circa l’1,9% rispetto allo stesso periodo del 2023.

Nel mese di ottobre: quasi tutte le merceologie mostrano segnali di ripresa e dati più che positivi: i materiali da costruzione dovrebbero segnare una crescita di oltre 220 mila tonnellate (+130,8%), gli agroalimentari liquidi dovrebbero aumentare del 20,7%, mentre gli agroalimentari solidi del 59,6%. Per i chimici liquidi si stima un incremento del 43,3% e per i concimi del 5,6%.