Porto di Ravenna, ottobre in calo, ma ottimi risultati delle crociere

Dopo il segno negativo di settembre sui traffici al porto di Ravenna, ottobre non inverte la rotta, anche se risulta in linea con la media dei precedenti mesi dell’anno. Più nel dettaglio, secondo i dati forniti dall’Autorità di sistema portuale ravennate, nel periodo gennaio-settembre la movimentazione merci somma circa 20,5 milioni di tonnellate, in aumento dell’1,2%, con settembre appunto in calo del 10,2% mentre per ottobre le stime danno un rallentamento del 16% ma rispetto a un ottobre 2025 da record. Così nel periodo gennaio-ottobre la movimentazione complessiva si stima a 22,7 milioni di tonnellate, giù dello 0,8%. Con in territorio positivo agroalimentari solidi, chimici solidi, prodotti petroliferi, concimi e combustibili solidi. E negativo agroalimentari liquidi, chimici liquidi, materiali da costruzione e prodotti metallurgici.

Risultano inoltre “leggermente” positivi la merce in container e il numero dei Teus, mentre per la merce su trailer calo dell’1,7% e per il numero dei trailer dell’1,9%. Per quanto riguarda le crociere, ottobre segnala un vero e proprio boom con 17 toccate e 73.029 passeggeri, in crescita del 475%, mentre nei primi 10 mesi si contano 101 toccate e 416.530 passeggeri, di cui 9.583 in transito e 406.900 in home port, “il massimo storico del porto di Ravenna”. Infine, sul fronte del traffico ferroviario nel periodo gennaio-settembre si registrano 5.418 treni, in calo del 5,5%; oltre 2,6 milioni di tonnellate di merce, giù del 6,6%; e circa 51.300 carri, in diminuzione del 4,9%. Così l’incidenza del traffico ferroviario sul traffico marittimo risulta al 12,7%.

Il leggero calo dei primi 10 mesi nella movimentazione merci non scuote più di tanto il presidente Francesco Benevolo: il Candiano conferma infatti di “avere una solidità strutturale e la sua natura multipurpose si dimostra la nostra più grande ricchezza”. Certo, negli ultimi mesi l’intensificarsi del conflitto in Ucraina “ha di fatto azzerato i flussi di navi provenienti dal Mar Nero”, da cui storicamente proveniva il 16% della merce e oltre il 10% fino allo scorso anno. E “nelle ultime settimane la situazione si è ulteriormente aggravata”. L’Autorità continuerà a “monitorare attentamente ogni tipologia merceologica e soprattutto a lavorare a stretto contatto con gli operatori per gestire nel miglior modo possibile questa fase di incertezza internazionale e difendere la competitività dello scalo”. Comunque, ribadisce Benevolo, il volume dei traffici “mantiene un trend crescente rispetto alla media storica del porto, al netto del record dell’anno scorso” e con “l’ottimo risultato” del traffico crocieristico raggiunto in un anno critico per via dei lavori in corso al terminal crociere”. Per sostenere il trasporto ferroviario delle merci, che “perde terreno in tutta Italia”, conclude Benevolo, si lavora con la Regione per “attuare al più presto gli incentivi alla manovra ferroviaria”.