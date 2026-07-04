Porto di Ravenna, in giugno una crescita di oltre il 10%

Una crescita generale nei primi mesi del 2025 e un +10,6% in giugno. Con i dati definitivi consolidati del mese di maggio pubblicati nel Report allegato (movimentazione complessiva di 2.451.885 tonnellate, in crescita del 3,4% rispetto allo stesso mese del 2025), nei primi cinque mesi del 2026, il Porto di Ravenna ha movimentato complessivamente 11.718.941 tonnellate di merci, registrando un incremento del 5,3% rispetto allo stesso periodo del 2025. L'aumento corrisponde a quasi 587 mila tonnellate in più, confermando il positivo andamento dei traffici portuali e il ruolo strategico dello scalo ravennate.

Analizzando le merci per condizionamento, nei primi 5 mesi del 2026 si evince che le merci secche (rinfuse solide, merci varie e unitizzate) - con una movimentazione pari a 9.278.463 tonnellate - sono aumentate del 2,0% (184 mila tonnellate in più) rispetto allo stesso periodo del 2025. Nell’ambito delle stesse, le merci unitizzate in container, con 1.058.976 tonnellate, sono cresciute dell’1,7% rispetto ai primi 5 del 2025, mentre le merci su rotabili, pari a 692.198 tonnellate, sono in aumento del 5,4%. I prodotti liquidi, con una movimentazione di 2.440.478 tonnellate, sono cresciuti del 19,8% rispetto allo stesso periodo del 2025.

Nel mese di giugno 2026, sulla base delle prime stime elaborate, la movimentazione complessiva è prevista di oltre 2,4 milioni di tonnellate, con un incremento di più di 230 mila tonnellate (+10,6%) rispetto a giugno 2025. Nel periodo gennaio-giugno 2026, la movimentazione complessiva è così pari a 14,1 milioni di tonnellate, segnando un aumento del 6,1% rispetto allo stesso periodo del 2025.