Porto di Ravenna, domato un incendio a bordo di una nave

RAVENNA. Un principio di incendio si è sviluppato nella sala macchine di una nave portacontainer di bandiera panamense ormeggiata al porto di Ravenna nelle prime ore del mattino di oggi. L’emergenza, segnalata dall’equipaggio della nave, ha visto l’intervento degli uomini della Guardia Costiera e dei Vigili del Fuoco e forze dell’Ordine, che hanno collaborato per contenere e spegnere le fiamme coordinando le operazioni dell’equipaggio.

Sul luogo sono intervenute la motovedetta della Guardia Costiera CP 847, la motobarca dei VVF insieme alle pattuglie ed ai mezzi terrestri presso la banchina TCR ove si trova ormeggiata la nave lunga 210 metri e con 24 persone di equipaggio.

Secondo le prime ricostruzioni che il personale ispettivo di Port State Control della Guardia Costiera verificherà durante l’ispezione che verrà svolta nelle prossime ore, il rogo sarebbe stato causato dalla rottura di un generatore diesel nella sala macchine. Nonostante la criticità della situazione, il rapido dispiegamento dei soccorsi ha permesso di domare l’incendio senza che si verificassero feriti tra l’equipaggio o il personale portuale.

Le operazioni di spegnimento sono state concluse in sicurezza. La Capitaneria di porto di Ravenna - Guardia Costiera sta ora conducendo accertamenti più approfonditi per determinare le cause precise del guasto e valutare eventuali danni strutturali alla nave.

La nave resterà ferma in porto fino al completamento delle verifiche tecniche e degli interventi di ripristino. La Capitaneria di porto di Ravenna – Guardia Costiera rassicura che l’evento non ha provocato inquinamenti marini e non ha avuto nessun significativo impatto sull’operatività complessiva del porto.