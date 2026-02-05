Porto di Ravenna, a gennaio una crescita del 18.6% rispetto al 2025

I primi dati rilevati dal Port Community System - il sistema che raccoglie le informazioni relative alle navi in arrivo nel porto di Ravenna - delineano un avvio d’anno decisamente positivo per i traffici portuali.

Nel mese di gennaio 2026 la movimentazione complessiva è stimata in quasi 2,3 milioni di tonnellate, facendo registrare un incremento del 18,6% rispetto allo stesso mese del 2025.

A trainare la crescita sono in particolare le merci agroalimentari solide, che dovrebbe registrare un incremento del 76,7%, con oltre 240 mila tonnellate in più movimentate rispetto a gennaio dello scorso anno e le merci petrolifere che evidenziano una dinamica estremamente positiva, con un aumento del 75,2%, pari a oltre 150 mila tonnellate in più. Segnali incoraggianti arrivano inoltre dai prodotti chimici solidi, che mostrano una crescita più che raddoppiata (+151,5%). In crescita anche altri settori tradizionali dello scalo: i concimi fanno segnare un aumento del 17,3%, gli agroalimentari liquidi crescono del 12,2%, mentre i materiali da costruzione registrano un incremento più contenuto ma comunque positivo, pari al 2,7%.