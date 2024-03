Porto di Ravenna, 5 nuovi progetti europei in collaborazione con la Croazia

Cinque nuovi progetti europei per il Porto di Ravenna, che per realizzarlo collaborerà con i porti della sponda croata dell’Adriatico. Quattro i progetti finanziati dal Programma Interreg Italia-Croazia, uno dal Programma Interreg Ipa Adrion. Tra i primi, ‘Mileport’, un piano per rendere più snelle le procedure di accesso alle banchine dei mezzi pesanti incentrato sul miglioramento, tramite sistemi Ict, dell’ultimo miglio stradale verso i porti dell’Adriatico. Ravenna si occuperà di sviluppare e testare un sistema di prenotazione veicoli collegato automaticamente al Port community sistem, in modo da ottimizzare le tempistiche e l’accessibilità alle aree portuali da parte dei mezzi pesanti, e ridurre, di conseguenza, l’impatto ambientale. L’obiettivo di Adrijoroutes è la promozione e conservazione delle eredità storico e culturali: in particolare, l’autorità portuale romagnola si occuperà della ristrutturazione di uno spazio all’interno dell’ex-stabulario a Marina di Ravenna che sarà destinato ad attività museali e sarà aperto sia per i residenti che per i turisti, anche crocieristi sbarcati al Terminal passeggeri di Porto Corsini. L’Autorità Portuale di Ravenna è partner anche nel progetto Digitports, che prevede lo sviluppo di una piattaforma ‘just-in-time’ integrata all’Open digital twin Port of Ravenna, il ‘gemello digitale’ del porto di Ravenna e allo Ship footprint evaluator (un sistema per valutare le emissioni di inquinanti delle navi) sviluppati in passato. L’obiettivo di Cresport è migliorare la sicurezza informatica delle infrastrutture Ict dei porti partner del progetto (Ravenna, Ancona, Venezia, Trieste, Rijeka, Ploce e Dubrovnik).

Nell’ambito, infine, del programma Interreg Ipa Adrion, è stata comunicata l’ammissione a finanziamento del progetto Adrirec, incentrato sui temi della sostenibilità ambientale, per la realizzazione della comunità energetica portuale e l’installazione di pannelli fotovoltaici in area portuale. Il budget complessivo di cui l’Autorità portuale disporrà per la realizzazione di questi progetti ammonta 1,656 milioni, somma finanziata al 100%.