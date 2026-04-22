Ponti in arrivo, nel Ravennate più controlli soprattutto nei luoghi frequentati dai giovani

CERVIA. Con l’arrivo del 25 aprile, l’1 maggio e il 2 giugno nel Ravennate parte un’intensificazione delle attività di prevenzione e controllo del territorio, specie nelle aree che registrano la presenza di gruppi di giovani. E’ quanto è stato deciso ieri in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduta dal prefetto Raffaele Ricciardi, al quale hanno partecipato il commissario straordinario del Comune di Cervia, Michele Formiglio, i vertici provinciali delle Forze dell’ordine e i comandanti delle Polizie provinciale e municipale. La Prefettura annuncia dunque che è stato stabilito il rafforzamento dei servizi dalle Forze dell’ordine, in collaborazione con le Polizie locali, con servizi di controllo del territorio mirati e la rimodulazione della vigilanza, soprattutto nelle fasce orarie e nei contesti più sensibili. Questo anche perché, si sottolinea dalla Prefettura a Cervia la popolazione, nel periodo estivo, passa da circa 30.000 ad oltre 300.000 persone. Proseguiranno anche i controlli nei locali di pubblico spettacolo e intrattenimento e gli esercizi pubblici che richiamano un notevole numero di avventori. Il tutto per “accrescere ulteriormente la sicurezza del territorio, a garanzia della tranquillità della popolazione residente e dei turisti, affinché il territorio possa continuare a mantenere la propria vocazione turistica e la propria attrattività in condizioni di legalità e sicurezza”.